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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:06:35 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 191 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 695 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 343 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 932 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 191 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,19 ile ithal kömür ve yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün bin 934 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 65 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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