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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:20:16 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 105 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 802 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 94 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 105 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,42 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,16 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 18,45 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 641 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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