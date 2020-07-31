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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-07-31 09:55:09 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 864 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 895 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 798 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 950 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 202 bin 120 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 183 bin 430 megavatsaatle ithal kömür ve 127 bin 553 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1919 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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