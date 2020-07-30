Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 810 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 764 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 804 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 935 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 810 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 238 bin 91 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 479 megavatsaatle ithal kömür ve 199 bin 716 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 3 bin 787 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

