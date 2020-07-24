Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 111 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 577 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 14 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 111 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 946 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 228 bin 753 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 576 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 188 bin 349 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 271 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 436 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.