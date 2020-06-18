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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:33:14 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 358 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 772 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 830 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 787 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 358 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 196 bin 550 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 154 bin 754 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 150 bin 949 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 831 megavatsaat elektrik ithalatı, 1398 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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