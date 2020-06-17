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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:57:16 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 509 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 170 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 433 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 774 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 509 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 188 bin 56 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 150 bin 119 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 147 bin 637 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 442 megavatsaat elektrik ithalatı, 1908 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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