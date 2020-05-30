Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 676 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 680 bin 136 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 672 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 335 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 676 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 680 bin 136 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 184 bin 854 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 148 bin 695 megavatsaatle ithal kömür ve 101 bin 863 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.



Öte yandan, dün 4 bin 827 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 739 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.