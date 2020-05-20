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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:45:07 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 647 bin 157 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 648 bin 926 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 537 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 979 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 647 bin 157 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 648 bin 926 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 604 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 122 bin 657 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 114 bin 610 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 455 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 223 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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