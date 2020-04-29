Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 668 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 674 bin 900 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 66 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 806 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 668 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 674 bin 900 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 195 bin 577 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 138 bin 966 megavatsaatle ithal kömür ve 94 bin 493 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 3 bin 486 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.