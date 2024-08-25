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Gündem Günlerdir aranan Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
Gündem

Günlerdir aranan Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-25 09:58:00 -
Günlerdir aranan Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında, kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların ardından Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur” denildi.

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