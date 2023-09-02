Günlerce komada sessiz kaldı! Acı biber kokladı, dayanılmaz bir hal aldı! Uzman isimler ezber bozdu
Brezilya'da evinde yemek pişiren bir kadın, yemeğe koymak için acı biberden oluşan bir baharat karışımını koklayınca hastanelik oldu. Bu olay ülkede gündeme geldi: Aylar sonra sessizliğini bozdu! Talihsiz kadın ciddi beyin şişmesi yaşadıktan altı ay sonra hala hastanede tedavi görüyor. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdi. Hayatı kabusa döndü!
Brezilya’da 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın şubat ayında evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik oldu. Medeiros, Scoville derecesi 15.000 ile 30.000 arasında değişen bir tür baharat karışımı olan keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı.
GÜNLERCE KOMADA KALDI
Son günlerin en çok konuşulan konusu olurken, uzmanlar tabiri caizse bas bas bağırıyor. Aşırıya kaçmayın dikkat edin!
Hastanede yapılan testlerin ardından uzman isimler tarafından son konuşulan: Medeiros’un beyninde ödem olarak bilinen şişlik tespit edildi ve uzmanlar bu durumun bibere karşı olan alerjik reaksiyondan kaynakladığını belirtti.
KONUŞMADA VE YÜRÜMEDE ZORLUK ÇEKİYOR
Günlerce komada kalmak zorunda kalan Thais şu an için konuşma ve yürüme konusunda zorluk yaşadığı belirtildi. Doktorlar, oksijen eksikliğinden kaynaklanan nörolojik sorunlar nedeniyle normal aktivitelerine devam edemeyeceğinden endişe ediyor.
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