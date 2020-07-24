Günışığı teknolojisini eve taşıdı hayata sağlık kattı

Hijyen beklentisini maksimum seviyede karşılayan ürünlerin özellikle son dönemde ön plana çıktığını kaydeden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi kısa sürede tüketici ihtiyaç ve taleplerinde değişikliklere neden oldu. Tüketici artık maksimum hijyeni sağlayacak, kendisini daha fazla güvende hissettirecek ürünler istiyor.

Müşteri merkezimizde

Vestel olarak 1700 kişilik güçlü Ar-Ge mühendisi kadromuzla gıda israfını önleyen, daha az enerji ve su tüketen ürünler tasarlarken, öte yandan sağlıklı yaşam beklentilerine cevap vermeye de odaklanmıştık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada ne kadar isabetli bir yönümüz olduğunu bir kez daha anladık. Yeni lanse ettiğimiz günışığı teknolojisine sahip ürünlerimiz kısa sürede yoğun taleple karşılaştı. Bu da müşteriyi merkeze alan teknoloji üretiminin bir sonucu” dedi.

Güneş ışığından ilham aldık

Güneş ışığından beslenen temiz havanın doğal koruyucu olduğu bilim insanları tarafından kabul edilen bir gerçek. Güneş ışığı yaşamımızı beslerken, aynı zamanda temas ettiği noktalarda hava kalitesini artırarak bizi zararlı oluşumlara karşı koruyor. Vestel’in Güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği Gün Işığı Teknolojisi de buzdolabı içindeki havayı temizliyor ve gıdaların temas ettiği hava kalitesini artırıyor. Bu sayede her türlü gıda daha uzun süre daha taze ve doğal bir şekilde korunuyor. Bu teknoloji bulaşık makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile bulaşıklarda ekstra hijyen sağlıyor.