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Güngörenliler şehitlerini duayla andı!

27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören’de meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan hain terör saldırısının üzerinden tam 11 yıl geçti.

30 Temmuz 2019 Salı 11:32
Güngörenliler şehitlerini duayla andı!

 Adem Eyüboğlu  İstanbul 

27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören’de meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan hain terör saldırısının üzerinden tam 11 yıl geçti.

Anne karnındaki bir bebeğin de aralarında bulunduğu toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 154 vatandaşın da yaralandığı olayın yıldönümü Güngören’de dualarla anıldı. Güngören’in ve Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan saldırının 11. yıldönümünde Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreninde bir araya gelen vatandaşlar ve şehit yakınları, dualarla bir kez daha şehitlerini yâd etti.  Güngören Belediyesinin, olayın yaşandığı Menderes Caddesi’nde şehitler anısına yaptırdığı ‘Anıt Havuz’un önünde yapılan anma programına, Güngören Belediye Başkan Vekili Veysel İpekçi, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kurulay, şehit yakınlarının yanı sıra yüzlerce ilçe sakini katıldı.

Törende şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu, ardından anıt önüne karanfiller bırakıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:32
  1. Güngören
  2. Türkiye
  3. terör saldırısı
  4. Güngören Belediye Başkan Vekili Veysel İpekçi
  5. Güngören Belediyesi
  6. AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş
  7. Menderes Caddesi
  8. Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kurulay
  9. Kur’an-ı Kerim

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