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Güngörenliler 11 yıldır unutmuyor

27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan hain terör saldırısının üzerinden tam 11 yıl geçti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:15
Güngörenliler 11 yıldır unutmuyor

ADEM EYÜPOĞLU/İSTANBUL- Anne karnındaki bir bebeğin de aralarında bulunduğu toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 154 vatandaşında yaralandığı olayın yıl dönümü Güngören'de dualarla anıldı. Güngören'in ve Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan saldırının 11. yıl dönümünde Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreninde bir araya gelen vatandaşlar ve şehit yakınları, dualarla bir kez daha şehitlerini yad etti. Güngören Belediyesinin, olayın yaşandığı Menderes Caddesi’nde şehitler anısına yaptırdığı 'Anıt Havuz'un önünde yapılan anma programına, Güngören Belediye Başkan Vekili Veysel İpekçi, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kurulay, şehit yakınlarının yanı sıra yüzlerce ilçe sakini katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından protokol konuşmalarıyla başlayan anma töreninde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu, ardından anıt önüne karanfiller bırakıldı. Güngören Belediyesi tarafından törene iştirak edenlere şehitlerimiz adına lokma dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:15
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