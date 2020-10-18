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Aktüel Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:52:31 -
Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Müzeyyen Ö. ve Yusuf C'nin uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, zanlıların Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1 kilo 336,4 gram eroin, 1,10 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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