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Güngören'de İranlı aile tantanacıların hedefi oldu

İranlı ailenin, yanına yaklaşan 3 kadın kavga numarasıyla paralarını çaldı. Durumu fark eden aile araçla kaçan tantanacıların peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
Güngören'de İranlı aile tantanacıların hedefi oldu

Olay saat 14.00 sıralarında Merter'de bulunan Nadide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İranlı anne ve kızın yanına  cadde üzerinde yürüdükleri sırada 3 kadın yaklaştı.

Tantanacılık olarak adlandırılan yöntemi kullanan kadınlar kavga etmeye başladı. Bu sırada İranlı turistlerin çantasından parasını çaldı. Durumu fark eden anne ile kızı dolandırıcıların bindiği aracı engellemeye çalıştı.

İranlı kadınların çığlıklarını duyan vatandaşlar İranlı aileye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri  İranlı aileyi karalola götürürken, kaçan tantanacıları yakalamak için çalışma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
  1. GÜNGÖREN
  2. İRANLI AİLE
  3. KADIN
  4. KAVGA NUMARASI

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