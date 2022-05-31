Güngören Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) İstenen başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen diğer belgeler ile birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur alımı için Sözlü Sınav, Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 18/07/2022 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Memur kadrosu için sözlü sınav, Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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