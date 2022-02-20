Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan neden öldürüldü, kim öldürdü?

Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Güngör Arslan'ı öldüren salgırdan yakalandı mı?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Arslan'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Güngör Arslan kimdir?

Gazeteci Güngör Arslan 1962 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. 1986 yılında Kocaeli Gazetesi'nde işe başladı. Zamanla ilk işe başladığı gazetede genel yayın yönetmenliğine kadar yükseldi. Ses Kocaeli gazetesinin sahibi olan Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de Kocaeli İzmit'teki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.