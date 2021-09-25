‘Güneyimizdeki terörü ABD besliyor’

ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine, şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika’daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika’da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir.”

Putin’den beklentim çok farklı

Putin ile görüşmesi sorulması üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye’de rejim ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin’den daha doğrusu Rusya’dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım.”

Maskeden taviz veremeyiz

Kovid-19 vakalarının çocuklarda da görülmesi sorulan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: “Yeni tedbirler Bilim Kurulu’nun ilgi alanı. Alınacak tedbirler gerek halkımızda gerekse öğrencilere yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda maskeden taviz veremeyiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak.”

Enerji diyaloğu toplantısına mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı”na bir videomesaj gönderdi. “Türkiye olarak, enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesine imza atıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sırada yer alıyoruz. Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. “Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatında vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir”