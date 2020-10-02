Güneydoğu,"Mezopotamya-Destansı Topraklar" markasıyla dünyaya tanıtılacak

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Güneydoğu Anadolu Bölgesi, "Mezopotamya-Destansı Topraklar" markasıyla dünyaya tanıtılacak.

Tarihi ve kültürel mekanlarıyla öne çıkan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı alanı, Adıyaman'daki Nemrut Dağı ve Şanlıurfa'da tarihi 11 bin yıl öncesine kadar uzanan, dünya tarihinin ilk tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'nin yanı sıra Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi zenginlikleri ve çok sayıda turizm değerini bünyesinde barındırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölge ekonomisinin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması, sosyal ve kültürel gelişmeye ivme kazandırılması, marka değerin arttırılması amacıyla 2014 yılında Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Ofisi'ni kurdu.

Bu kapsamda, tarihte ilk tapınağın inşa edildiği Göbeklitepe, ilk buğdayın yetiştirildiği Karacadağ, ilk yerleşim yerinin kurulduğu Çayönü ve uygarlıkların birleştiği, kültürün, bilimin, sanatın geliştiği "Bereketli hilal" olarak da bilinen bölge "Mezopotamya" olarak markalaştı.

- 3 yıllık sonuç odaklı projeler hazırlandı

Bölgenin tanıtımına ilişkin Türkiye'nin en kapsamlı turizm portalı "mezopotamya.travel" Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak hazırlandı.

GAP bölgesinde yer alan 9 il ve bölgeyle irtibatlı 4 ilde saha araştırması yapılarak, turizm cazibe, yeme, içme, konaklama, turizm aktiviteleri gibi verileri içeren katmanlardan oluşan interaktif bir bölge haritası ile kent ve tematik rotalar oluşturuldu.

Bu çalışmaların turizm sektöründe kullanılması, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Karacadağ, İpekyolu ve Dicle Kalkınma ajansları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ın özel iş birliği modeliyle, 3 yıllık sonuç odaklı projeler hazırladı.

- Destinasyon yaklaşımıyla hareket edilecek

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine, en önemli sonuç odaklı turizm programlarının, "Mezopotamya" markasının, 3 kalkınma ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle tanıtılması olduğunu söyledi.

Bölgedeki aktörlerle el birliği içerisinde bu markayı ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya çalışacaklarını ifade eden Maral, çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere valiler ve yönetim kurulu üyelerince de desteklendiğini belirtti.

Markayla ilgili 2020 yılı için hazırladıkları birbirinden farklı 14 faaliyetten oluşan özel çalışmanın pandemi nedeniyle sonbahar ve 2021 yılına ertelendiğini dile getiren Maral, bölgenin tanıtımını yapabilecek kitap ve seyahat yazarları, bloggerları misafir edeceklerini, yurt dışında geniş bir alanda tanıtım yapacaklarını, "Mezopotamya"nın zenginliklerini hikaye tasarımı, dijital içerik ve çeşitli aplikasyonlarla özel bir konseptle tanıtacaklarını aktardı.

Maral, tanıtım çalışmalarına il bazlı yaklaşmadıklarına komşu illeri de dahil edecek bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Bir destinasyon yaklaşımıyla olaya baktığımız için sağlıktan inanç rotasına kadar değişik temalarda bölgeyi ön plana çıkaracak çalışmalar düşünüyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda özel film yapımcıları, oyun geliştiricileri, yazılımcılar gibi bu konuya ilgi duyan tarafları bölgeye davet edip, özel strateji dokümanları geliştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- Malabadi Köprüsü ve Zerzevan Kalesi için özel çalışma

Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü cazibe merkezlerinin desteklenmesi ve kendilerinin yürüttüğü mali destek programları kapsamında kamu ve özel sektörün turizm alt yapısının geliştirilmesine yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Maral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinde ajansımızın özel bir desteği oldu. Kalıcı liste çalışmaları için yine Valimizin talimatlarıyla süreci başlattık. Kazı Başkanımız ve Kültür Bakanlığı ile temaslarımız devam ediyor. Malabadi Köprüsü ile ilgili de özel bir çalışmamız var. Çevre düzenleme projelerinden tutun da alan ve eser yönetimi çalışmalarına kadar bazı teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlar çalışma programımızda yer alan ve önümüzdeki dönemde faaliyetlerini başlatacağımız hususlar arasında."

- "'Mezopotamya' markasıyla bu bölgenin ana merkezi olmak istiyoruz"

Maral, salgının turizmde yeni alanlar ortaya çıkardığını, insanların artık deniz, kum, her şey dahil konseptin ötesinde rahatça gezebileceği alanlar aradığına dikkati çekti.

"Dünyadaki turizm otoriteleri hem tur planlamalarını hem destinasyon yaklaşımını buna göre organize ediyor. Bu noktada bizim 'Mezopotamya' markası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi zengin bir potansiyele sahip. 'Mezopotamya' markasıyla bu bölgenin ana merkezi olmak istiyoruz." diyen Maral, bu potansiyeli önümüzdeki yıllarda harekete geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

- "Turist için bulunmaz fırsat"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Selda Çiçek Veske ise medeniyetin geliştiği bu kadim toprakların tanıtılması için kalkınma ajanslarının yaptığı iş birliğinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Veske, portalda oluşturulan rotalarla turistlerin ilgi alanına göre gezme ve keşfetme imkanına kavuşacağını dile getirerek, "Bu marka biraz da buna hizmet ediyor. İnançla, kültürle ilgili rotalar belirleniyor. Ziyaretçiler rotasını seçerken hangi şehirde hangi restorana gidebilir, hangi otelde konaklayabilir, ne yiyebilir, nereyi görebilir, camiye, medreseye, kiliseye veya hangi hana, hamama gidebilir, bunların hepsini görebiliyor. Gelen turist için bulunmaz fırsat." diye konuştu.