Güneydoğulu hububat ve bakliyat ihracatçısının yüzü gülüyor

Kadooğlu, 1 Ocak–31 Temmuz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapılan 6.5 milyar dolar tutarında ihracatın yüzde 32.5’ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünce gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gıdada durgunluk yok

Kadooğlu, yazılı açıklamasında parasal sıkılaşmanın etkisiyle dünya ticaretinde gözlenen düşüşün birçok sektörde durgunluğa sebep olduğunu ancak gıdada aynı durumun söz konusu olmadığını belirtti. Geçen ayki ihracat verilerinin sektörü umutlandırdığını vurgulayan Kadooğlu, “Temmuzda 588 milyon dolar tutarında ihracat yaptık. İlk yarıdaki ihracat ortalamamızı geçen ay ikiye katladık. Birinci çeyrekte depremlerin etkileriyle Türkiye genelindeki payımız yüzde 30’un biraz altına gerilemişti ama 7 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölge olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe liderliğimizi bir kez daha ispatladık” ifadelerini kullandı.

Yüzde 32.5’lik pay

Kadooğlu, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 6.5 milyar dolar meblağında ihracat yapıldığına işaret etti. Kendi sektörlerinin ise 2.1 milyar dolarla bölge ihracatından yüzde 32.5 pay aldığına işaret etti.