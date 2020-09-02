  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güneydoğu'dan 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Güneydoğu'dan 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:28:20 -
Güneydoğu'dan 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden yılın geride kalan 8 aylık döneminde 5 milyar 540 milyon 910 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, ağustos ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik artışla 723 milyon 221 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Fikret Kileci, bu yılın 8 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 5 milyar 540 milyon 910 bin dolar olduğunu belirtti. Bunda en büyük etkenin Kovid-19 salgını olduğunu vurgulayan Kileci, toparlanma sürecinin devam ettiğini, ilerleyen süreçte daha iyi yerlere geleceklerini ve kayıpları telafi edeceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı