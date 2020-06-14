Güneydoğu'da ve Suriye'de destekledikleri terör, bumerang gibi dönüp kendilerini vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terör bumerang gibi döner vurur” şeklinde uyarılarını ciddiye almayıp, PKK’ya silah yağdıran, sınırları bataklığa çeviren ABD’nin beslediği terör örgütleri ülkeyi sırtından vuruyor. Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın hendek kazmasına destek veren, Suriye’de sözde kanton kurduran ABD’nin Seattle şehrinde özerklik ilan edildi. Eli silahlı milisler, şehrin birçok noktasında barikatlar kurdu. Terör örgütü PKK ile yakın ilişkisi bulunan “ANTIFA” isimli örgüt tarafından ateşe verilen ABD’deki kaos ortamını yorumlayan uzmanlar, “Türkiye bir kez daha haklı çıkmıştır. Yıllarca Türkiye’nin kuyusunu kazan ABD, artık kendi kuyusuna düşmüştür” dediler.

Hendekçilik ifade özgürlüğüymüş

Washington’un hamiliğini yaptığı PKK’nın çukur-hendek siyaseti sonucu Doğu ve Güneydoğu’daki birçok yerleşim yerinde yaklaşık 30 bin konut kullanılamaz hale gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK terörünün ülke ekonomisine verdiği zararın 30 yılda asgari 350 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini ifade etmişti. Aynı ABD, PKK’nın hendek terörüne destek veren HDP’lilerin tutuklanmasından da endişe duymuştu. Provokatif açıklamalarından dolayı HDP’li Selahattin Demirtaş’a dava açılmasına karşı çıkan dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Demirtaş hakkında açılan davayı yakından takip ediyoruz. Türkiye’de saldırgan hukuki soruşturmalarla ifade özgürlüğünün ve siyasi söylemin bastırılmasından endişeliyiz. Türkiye’de ifade özgürlüğünü destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Hacımustafaoğulları: Kendi ateşiyle yanıyor

ABD’yi sarsan kriz ile ilgili gazetemiz Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Güvenlik Uzmanı emekli Hava Albayı Mustafa Hacımustafaoğulları,“ABD, geçmişte işlediği günahların bedelini ödüyor. Amerika kıtası, keşfinden kuruluncaya kadar zulümlerin merkezi olmuştur. Peygamber Efendimiz köleliği 1400 yıl önce kaldırırken, ABD, 19. yüzyıla kadar kölelikten vazgeçmeyen bir medeniyet olmuştur. ABD’nin yerli halkı olan Kızılderilileri yok etmişlerdir, siyahileri insan yerine koymamışlardır. ABD; döktüğü kanın, vahşetin üzerine kurulmuş bir devletin adıdır” dedi. ABD’deki kaos ortamından bahseden Güvenlik Uzmanı Hacımustafaoğulları, “Kendi ülkesindeki zulümleri saklarken, diğer taraftan insan hakları adı altında Türkiye’nin başına bela olan PKK’nın destekliyor. Yıllarca bundan vazgeçmedi, Suriye’de karşımıza dikildi. Özgürlük maskesiyle Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan ABD, şimdi kendi ülkesindeki ateşle boğuşuyor” açıklamasında bulundu.

İlhaner: ABD kazdığı kuyuya düşmüştür

Stratejist Galip İlhaner ise, “Sınırımızın içinde ve dışında PKK’ya hendek kazdırıp Türkiye’nin kuyusunu kazan ABD, artık kendi kuyusuna düşmüştür. Yıllardır terör ihraç eden ABD artık terör ithal ediyor. ABD, yıllar boyunca PKK’ya hendek kazdırarak Türkiye’ye dış müdahale zemini oluşturmaya çalıştı. Kendileri tarafından kurulan DEAŞ ile İslam’ı hedef aldı, PKK ile de FETÖ darbesine zemin oluşturdu” şeklinde konuştu. ABD’nin ilk askeri darbesini yaşadığını belirten Stratejist İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam dünyasını kantonlara ayırıp bölüp parçalayıp daha kolay yönetmeyi amaçlayan ABD eyaletlerinin de kantonlara ayrılmasıyla karşı karşıya. Seçilmiş liderlere darbe yapmaya kalkışan, yerli işbirlikçileri ile sözde devrimler yaptıran, terör örgütlerini destekleyen ABD, şimdi kendi içinde terör örgütleriyle uğraşıyor. Türkiye’yi parçalamak için her türlü ihaneti sergileyen Amerika, parçalanmamak adeta için gün sayıyor.”