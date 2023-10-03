Güneydoğu'da 5 il için sağanak uyarısı!
Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. (İLKHA)