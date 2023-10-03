Güneydoğu'da 5 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. (İLKHA)