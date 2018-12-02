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Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil

Yılın 11 ayında 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öncü sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 34'ünü sağlayan tekstil oldu

02 Aralık 2018 Pazar 13:07
Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil

GAZİANTEP (AA) - İhracatını her geçen yıl artıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok döviz girdisi sağlayan sektörü 2 milyar 653 milyon dolarla tekstil oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, yılın 11 ayındaki ihracat girdisini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artırarak 7 milyar 782 milyon 246 bin dolara yükseltti.

Güneydoğulu ihracatçılar, bu süreçte en çok ihracatı tekstil ve ham maddeleri alanında gerçekleştirdi. Bölge tekstilcileri, yılın 11 ayında 2 milyar 653 milyon 174 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 420 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğulu tekstilciler, böylelikle bu yıl ihracatını yüzde 9,6 artırdı.

Tekstilciler, 2018 yılının 11 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatın yüzde 34,1'lik kısmını gerçekleştirerek bölgenin öncü sektörü oldu.

Bölge ihracatının en çok satış gerçekleştirilen ürünlerinde tekstili yüzde 24,7 ile hububat ve bakliyat, yüzde 17,8 ile de halı izledi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:07
  1. bakliyat
  2. Gaziantep
  3. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği
  4. halı
  5. hububat
  6. İhracat
  7. tekstil

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