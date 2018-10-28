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Güneydoğu Anadolu'nun lokomotif sektörü tarım

TÜMSİAD Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nezir Yeşilyurt, Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm ve ticarete katkısının yüzlerce yıldır kesintisiz sürdüğünü belirterek, "8 milyar dolara yakın ülke ihracatına katkı sağlanan bölgemizde, tarım sektörü bölgenin lokomotifi sektörüdür." dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 18:09
Güneydoğu Anadolu'nun lokomotif sektörü tarım

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) açıklamasına göre, dernek tarafından 2018 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2019 yılı bölge eylem planlarını istişare etmek üzere 1. Genişletilmiş Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Programı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yeşilyurt, bölgenin tarihte ticaret ağlarının merkezinde bulunduğunu, birçok medeniyetin kültürel mirasını bugüne taşıdığını bildirdi. Bölgenin ülkenin jeostratejik önemini de artırdığını kaydeden Yeşilyurt, "Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm ve ticarete katkısı yüzlerce yıldır kesintisiz devam ediyor. Bölgenin GSYİH'ye toplam katkısı yüzde 7 civarında. Bu katkıda Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır öne çıkıyor. 8 milyar dolara yakın ülke ihracatına katkı sağlanan bölgemizde, tarım sektörü bölgenin lokomotifi sektörüdür." ifadelerini kullandı.

TÜMSİAD Genel Başkan Vekili Servet Samsama da toplantılarda yapılacak çalışmaların odak noktalarından bahsederek, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi, tarım ve hayvancılıkta modernizasyonun artırılması, kültürel mirası korumak ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi konularının sac ayakları olması gerektiğini bildirdi. Bu sebeple bölgelerin kalkınmasında üyelere büyük görev düştüğünü aktaran Samsama, bölge şehirlerinin kendilerinin çalışmaları ile tarım, gıda, sağlık ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin ekonomisinde önemli seviyelerde olacağına inandığını vurguladı.

'KOBİ'ler için ihracatta rekabet gücünü artırmalıyız'

 TÜMSİAD Doğu Anadolu Bölge Başkanı Süleyman Şeker ise bölge ekonomisine katkı sağlayacak fuarlar, alım heyetleri, iş seyahatleri ve çalıştaylar düzenlediklerini bildirdi.

Bugün de derneğin Diyarbakır şubesinde 2018 yılı faaliyetlerini değerlendirip 2019 yılı bölge eylem planını hayata geçirdiklerini aktaran Şeker, "Ayrıca TÜMSİAD olarak yenilenebilir alternatif enerji kaynakları ve KOBİ'lerimizin ihracatta rekabet gücünün artırılması konusu üzerinde durmaktayız." ifadesini kullandı. Açılış toplantısının ardından TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kapıcıoğlu, iki bölgenin makro ekonomik verilerinin ve yatırım potansiyelinin bulunduğu sektörel çalışmaların yer aldığı sunumu gerçekleştirdi. Programın devamında da proje, yatırım, kurumsal organizasyon, sektör, mali durum ve eğitim konularında çalışmaların yapıldığı toplantılar gerçekleştirildi. 

Öte yandan, program öncesinde TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:09
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

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