Güneydoğu Anadolu’dan ihracat rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen ay başarılı bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi. Kileci, şu ifadeleri kullandı: “2020 Aralık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapılan ihracat 2019’un aynı ayına göre yüzde 40 arttı. 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarla yeni bir rekor kırıldı. Şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracata imza atıldı. Diğer taraftan 2020’de Gaziantep’ten yüzde 6.1’lik artışla 7 milyar 932 milyon 652 bin dolarlık, bölgeden ise yüzde 4.1’lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracatın kayda alındığı açıklandı. Gaziantep’in ihracatta beşinci sırada yer aldığı bildirildi. Bu, tarihi bir başarı. Pandeminin yol açtığı ekonomik zorluklarla geçen 2020’ye rağmen bizlere rekorlarla dolu bir yıl yaşattıkları için bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bizler her zorluktan güçlenerek çıkarız. İşte rakamlarımız bunu bir kez daha göstermiştir.”