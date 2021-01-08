  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güneydoğu Anadolu’dan ihracat rekoru
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu’dan ihracat rekoru

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2020 Aralık döneminde pandemiye rağmen 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:43:00 -
Güneydoğu Anadolu’dan ihracat rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen ay başarılı bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi. Kileci, şu ifadeleri kullandı: “2020 Aralık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapılan ihracat 2019’un aynı ayına göre yüzde 40 arttı. 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarla yeni bir rekor kırıldı. Şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracata imza atıldı. Diğer taraftan 2020’de Gaziantep’ten yüzde 6.1’lik artışla 7 milyar 932 milyon 652 bin dolarlık, bölgeden ise yüzde 4.1’lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracatın kayda alındığı açıklandı. Gaziantep’in ihracatta beşinci sırada yer aldığı bildirildi. Bu, tarihi bir başarı. Pandeminin yol açtığı ekonomik zorluklarla geçen 2020’ye rağmen bizlere rekorlarla dolu bir yıl yaşattıkları için bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bizler her zorluktan güçlenerek çıkarız. İşte rakamlarımız bunu bir kez daha göstermiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gargaş, "BAE, Tü..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi
Sağlık

Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi

"Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarını Sağlık Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay