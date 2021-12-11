Güney’den baldıza ballı koltuk

Akit, yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan liyakatten uzak yandaş kadrolaşmayı deşifre etmeye devam ediyor. Daha önce akrabası Gülal Erdovan Anıl’ı işe yerleştirdiğini, eniştesi İsmail Akkaya ile köylüsü Ezgi Bolayır ve yerine Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’e milyonluk ihaleler pasladığını deşifre ettiğimiz CHP’li Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in, şimdi de baldızı Hülya Berrakkarasu’yu Beltaş Genel Müdür Yardımcılığına atadığı ortaya çıktı.

Baldızını yardımcısı olarak atadı

“Partide adam kayırmaya müsaade etmem” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, ele geçirdiği belediyelerdeki makamları eş- dost ve akrabalarına peşkeş çekiyor. Salgına dönüşen yolsuzluklar, milyonluk vurgunlar, adrese teslim ballı ihaleler, sülale boyu yağma ve akaryakıt hırsızlığı rezaleti ile çalkalanan CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden gelen bilgiler kadrolaşmanın bu kadarına pes dedirtti. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı iken paraşütle Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen ve ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in, baldızı Hülya Berrakkarasu’yu, Beltaş Genel Müdür Yardımcılığına atadığı öğrenildi.

“Yeğenim” diye tanıtmış

Restoran ve yemek hizmeti veren eşine ait düşük sermayeli bir şirkette Mali İşler Müdürü olarak çalışan Hülya Berrakkarasu’nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre sonra eşinin şirketinden ayrılarak eniştesi İnan Güney tarafından kendisine tahsis edilen ballı koltuğa oturduğu belirlendi. Temmuz 2019’da Beltaş Genel Müdür Yardımcılığına atanan Berrakkarasu’nun, yerel seçimler öncesi Başkan Rıza Akpolat’ın seçim kampanyasına destek verdiği sosyal medya paylaşımlarına yansıdı. Skandal atama, 2 yıldır tek kuruş vergi ödemeyen ve iflasa sürüklenen Beltaş’ın neden zarar ettiğini ortaya koyarken, Akit’e bilgi veren kaynaklar, CHP’li Güney’in baldızını “yeğeni” olarak tanıttığını söyledi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Berrakkarasu, not bırakmamıza rağmen geri dönüş sağlamadı.

Güney'in ilk vukuatı değil

Akit, 22 Haziran 2021 tarihli “CHP’li belediyeler Güney’in çiftliği gibi” haberinde ise CHP’li İnan Güney’in kamunun kaynaklarını diğer akrabalarına peşkeş çektiğini belgelemişti. Güney, Sarıyer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü iken ismi şaibeli ihalelere, teminat ve avans skandallarına karıştığı iddiasıyla uzun yıllar kızakta tutulan akrabası Gülal Erdovan Anıl’ı Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne atamıştı. Anıl’ın göreve gelmesiyle başında olduğu birimde yaşanan adrese teslim ihalelerde 5 katı bir artışla patlama yaşanmıştı. Anıl’ın başında bulunduğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Güney’in yerine CHP Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’in şirketine 2 milyon 295 bin 530 TL’lik, eniştesi İsmail Akkaya’ya ait Buket Elektroteknik şirketine 2 milyon 346 bin TL’lik, köylüsü Ezgi Bolayır’ın 100 TL sermayeli 42 günlük şirketine ise 5 milyonluk ihale paslamıştı.

Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney, bacanağı Tahir Berrakkarasu ile birlikte...

Kadro şişiyor yönetim geriliyor

l Yeni yönetimle birlikte bin 600 olan personel sayısının 3 bin 250’ye çıktığı CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde bugün yapılan Grup Toplantısı’nda “kadrolaşma” tartışması yaşandı. Bazı üyeler, yandaş alımları ile şişirilen kadrolar nedeniyle belediyenin maaş ödeyemez halde geldiğini savunurken, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ile Meclis Üyesi İnan Güney arasında personel alımı nedeniyle sert bir tartışma gerçekleşti. Bir Meclis Üyesinin grup odasından çıkıp tartışmayı Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a haber vermesi üzerine, ismi yolsuzluklarla anılan İnan Güney’den yana tavır alan Başkan Akpolat’ın telefon mesajıyla İlçe Başkanı Gözde Fil’i fırçaladığı iddia edildi.