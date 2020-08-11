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Güney Sudan'da asker ile siviller arasında çatışma: 118 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:26:39 -
Güney Sudan'da asker ile siviller arasında çatışma: 118 ölü

JUBA (AA) - Güney Sudan'nın Tonj vilayetinde askerler ile siviller arasında yaşanan şiddet olaylarında en az 118 kişi hayatını kaybetti.

Tonj Vilayeti İcra Direktörü Makuei Mabior, yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir askerin, bir gencin başındaki kırmızı şalı çıkarmasını istemesi ve gencin reddetmesi üzerine askerler ile halk arasında silahlı çatışmaların başladığını belirtti.

Mabior, olaylarda 34 askerin ve 84 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olaylarda vilayetteki sağlık tesislerinin tahrip edildiğini aktaran Mabior, yaralıların tedaviye erişememesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Mabior, çok sayıda sivilin de can güvenliği nedeniyle ormanlık alanda saklandığını söyledi.

Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang ise olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. 

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Ülkede artan şiddet olayları nedeniyle geçen ay Güney Sudan ordusu Tonji East vilayetinde operasyon düzenlemişti.

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