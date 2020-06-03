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Aktüel

Güney Sudan Mısır'a askeri üs kurma izni verdiğine yönelik iddiaları yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:05:22 -
Güney Sudan Mısır'a askeri üs kurma izni verdiğine yönelik iddiaları yalanladı

İSTANBUL (AA) - Güney Sudan, Etiyopya sınırında askeri üs inşa etmesi için Mısır'a izin verdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada geniş yer bulan ve Mısır'ın Güney Sudan'ın Pagak bölgesinde üs kuracağı iddialarını içeren haberlerin gerçekle ilgisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır'a, üs yapması için bir parça toprağın verilmesine dahi izin verilmediği ifade edilerek, hem Etiyopya hem de Mısır'ın Güney Sudan'ın dostları olduğu vurgulandı.

Her iki ülkenin de iç savaş sonrası yapılan barış anlaşmasının uygulanması için iş birliği yaptığı aktarılan açıklamada, bu iddia ve propagandanın ülkedeki barışın düşmanları tarafından üretildiği ifade edildi.

Haberlerde, Etiyopya'yla Hedasi Barajı nedeniyle diplomatik kriz yaşayan Mısır'ın, bu ülkenin yanı başında askeri üs kurmak için Güney Sudan'dan izin aldığı iddia ediliyordu.

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