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Dünya Güney Kore’nin yeni savaş uçağı ilk kez motor çalıştırdı
Dünya

Güney Kore’nin yeni savaş uçağı ilk kez motor çalıştırdı

Güney Kore’nin yeni nesil savaş uçağı olan "KF-21 Boramae" ilk kez yer testinde motorunu çalıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:08:00 -
Güney Kore’nin yeni savaş uçağı ilk kez motor çalıştırdı

Güney Kore’nin yeni nesil savaş uçağı KF-21 Boramae, artık kalkışa hazır. Güney Kore Savunma Bakanlığı’nın resmî gazetesi Asia Military Review’e göre; KF-21 savaş uçağı, Temmuz ayının son haftalarında ilk uçuşunu yapacak. Savaş uçağının ilk uçuşundan önce yer testlerinin neredeyse %90’ı tamamlanmış durumda.

Bugün yapılan ilk motor ateşleme testi de KF-21 için bir dönüm noktası oldu. 2 adet General Electric üretimi F414 motoruna sahip KF-21 için yer testlerinin önemli bir kısmını, F414 motorunun entegrasyon faaliyetleri oluşturuyordu. Motor testi, itkinin doğru şekilde üretilip üretilmediğini ve motorun kendi gücünü kullanarak çalışıp çalışmayacağı bir dizi testten oluşuyor. KF-21’in motorları, yangına karşı olarak ek özel güvenlik cihazları ile de donatıldı.

KF-21 uçağının geliştirilmesi toplamda 11 yıl sürdü. Motor testinin tamamlanmasıyla birlikte en önemli eşiklerden biri daha aşılmış oldu. KF-21 uçağının ilk uçuşu için ise Güney Kore Hava Kuvvetleri’nde görevli bir pilot binbaşı görevlendirildi. Uçağın bu ay ilk uçuşunu yapmasının ardından 2026’ya kadar uçuş testlerinin prototiplerle sürmesi bekleniyor. KF-21 uçağının şu an için Boramae adında tek kişilik ve Hawk adında iki kişilik bir versiyonu bulunuyor.

Bu versiyonların ardından FAZ-2 çalışması kapsamında daha modern bir KF-21’in de üretilmesi planlanıyor. KF-21 uçağından 2028 yılına kadar toplam 40 adet, 2032 yılına kadar ise toplam 120 adet üretilmesi hedefleniyor. KF-21 uçakları Kore Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan F-5E/F Tiger ve KF-16 uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Koreli yetkililer uçağın %65’inin Güney Kore menşeili ürünlerle üretildiğini ve geri kalan donanımların farklı ülkelerden ithal edildiğini belirtiyor.

KF-21 Boramae

4.5 nesil avcı uçağı olan KF-21’in maksimum Mach 1.81 hızında, 2.900 km menzilde ve 7.700 kg ağırlıkta uçması bekleniyor. Avcı uçağı, füzeler ve yakıt tankları için 10 istasyon içerecek. Ayrıca KF-21, IRIS-T ve Meteor gibi çeşitli havadan havaya füzeleri taşıyabilecek.

Projenin toplam maliyet ise 5,9 trilyon won (5,2 milyar dolar). Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Gyeongsang eyaletinin Sacheon kentindeki Korea Aerospce Industry tesislerinde düzenlenen KF-21 Lansman Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bağımsız savunmamızda artık yeni bir dönem başlıyor ve bu durum Güney Kore havacılık endüstrisinin gelişiminde tarihi bir kilometre taşıdır” ifadelerinde bulunmuştu.

SavunmaSanayiST

 

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Yorumlar

fetösavar

bundan bir elli yol önce türkiyeden çok çok geri bir ülke bugün dünya piyasasını avucunda döndüren bir ülke haline geldi... araba, uçak, ilaç, tıbbi mühendislik.... alanında dünya ile yarışıyor.. biz, nurettin demirağ abi, vecihi hürkuş amca????
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