Güney Kore’nin yeni savaş uçağı ilk kez motor çalıştırdı

Güney Kore’nin yeni nesil savaş uçağı KF-21 Boramae, artık kalkışa hazır. Güney Kore Savunma Bakanlığı’nın resmî gazetesi Asia Military Review’e göre; KF-21 savaş uçağı, Temmuz ayının son haftalarında ilk uçuşunu yapacak. Savaş uçağının ilk uçuşundan önce yer testlerinin neredeyse %90’ı tamamlanmış durumda.

Bugün yapılan ilk motor ateşleme testi de KF-21 için bir dönüm noktası oldu. 2 adet General Electric üretimi F414 motoruna sahip KF-21 için yer testlerinin önemli bir kısmını, F414 motorunun entegrasyon faaliyetleri oluşturuyordu. Motor testi, itkinin doğru şekilde üretilip üretilmediğini ve motorun kendi gücünü kullanarak çalışıp çalışmayacağı bir dizi testten oluşuyor. KF-21’in motorları, yangına karşı olarak ek özel güvenlik cihazları ile de donatıldı.

KF-21 uçağının geliştirilmesi toplamda 11 yıl sürdü. Motor testinin tamamlanmasıyla birlikte en önemli eşiklerden biri daha aşılmış oldu. KF-21 uçağının ilk uçuşu için ise Güney Kore Hava Kuvvetleri’nde görevli bir pilot binbaşı görevlendirildi. Uçağın bu ay ilk uçuşunu yapmasının ardından 2026’ya kadar uçuş testlerinin prototiplerle sürmesi bekleniyor. KF-21 uçağının şu an için Boramae adında tek kişilik ve Hawk adında iki kişilik bir versiyonu bulunuyor.

Bu versiyonların ardından FAZ-2 çalışması kapsamında daha modern bir KF-21’in de üretilmesi planlanıyor. KF-21 uçağından 2028 yılına kadar toplam 40 adet, 2032 yılına kadar ise toplam 120 adet üretilmesi hedefleniyor. KF-21 uçakları Kore Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan F-5E/F Tiger ve KF-16 uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Koreli yetkililer uçağın %65’inin Güney Kore menşeili ürünlerle üretildiğini ve geri kalan donanımların farklı ülkelerden ithal edildiğini belirtiyor.

KF-21 Boramae

4.5 nesil avcı uçağı olan KF-21’in maksimum Mach 1.81 hızında, 2.900 km menzilde ve 7.700 kg ağırlıkta uçması bekleniyor. Avcı uçağı, füzeler ve yakıt tankları için 10 istasyon içerecek. Ayrıca KF-21, IRIS-T ve Meteor gibi çeşitli havadan havaya füzeleri taşıyabilecek.

Projenin toplam maliyet ise 5,9 trilyon won (5,2 milyar dolar). Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Gyeongsang eyaletinin Sacheon kentindeki Korea Aerospce Industry tesislerinde düzenlenen KF-21 Lansman Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bağımsız savunmamızda artık yeni bir dönem başlıyor ve bu durum Güney Kore havacılık endüstrisinin gelişiminde tarihi bir kilometre taşıdır” ifadelerinde bulunmuştu.

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