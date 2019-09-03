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Güney Kore’nin Japonya büyükelçiliğine tehdit mektubu gönderildi

Güney Kore’nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildiği, mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.

03 Eylül 2019 Salı 13:49
Güney Kore’nin Japonya büyükelçiliğine tehdit mektubu gönderildi

Güney Kore’nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildiği, mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.


Japon medyasında çıkan habere göre, Güney Kore’nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildi. Haberde mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.


Elçilikteki bir personel, mektubun teslim edildiğini doğruladı ancak herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.


İki ülke arasındaki ilişkiler, Japonya’nın Kore Yarımadasını 1910-1945 kolonileştirmesiyle gölgelenmiş, ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin geçen yıl aldığı bir kararın ardından gerilmeye başlamış ve gerilim geçtiğimiz aylarda daha da büyümüştü.


Söz konusu mahkeme kararında, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon firmalarca zorunlu işçi olarak çalıştırılan Güney Korelilere tazminat ödenmesi yönünde hüküm verilmişti. Bu gerginlik, Güney Kore’nin geçen ay bir istihbarat paylaşım anlaşması imzalamasının ardından ticarete ve sonrasında güvenlik konularına da yayıldı.


İki ülke arasındaki gerginliğin seyahate ve kültüre sıçramasıyla birlikte, bir Japon havayolu şirketi geçen hafta Güney Kore’ye yapılan bazı uçuşları durduracağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:49
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