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Güney Koreli turizm bloggerları, Eskişehir’den mutlu ayrıldı

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Kalkınma Ajansı BEBKA tarafından desteklenen proje dahilinde Eskişehir’i daha yakından tanımak için gelen Güney Koreli turizm bloggerları şehirden mutlu ayrıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
Güney Koreli turizm bloggerları, Eskişehir’den mutlu ayrıldı

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Kalkınma Ajansı BEBKA tarafından desteklenen proje dahilinde Eskişehir’i daha yakından tanımak için gelen Güney Koreli turizm bloggerları şehirden mutlu ayrıldı.


Eskişehir’in turizmini canlandırmak ve yurtdışından turist gelmesini sağlamak amacıyla Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın talimatlarıyla bir dizi çalışma başlatılmış olup, bu çalışma kapsamında her yıl yurtdışına turizm amaçlı seyahat eden 32 milyon Güney Koreli’den ilimize turistin gelmesi hedeflenmişti. Bu amaçla proje gereği gerçekleştirilen 4 günlük tanıtım programına Güney Kore’den 9 turizm bloggerı davet edildi. THY ve BEBKA’nın destekleriyle gerçekleştirilen program dahilinde ilk gün İnönü’de planör, yamaç paraşütü yapıldı. İkinci gün Seyitgazi ve Han gezilirken, üçüncü gün Çifteler’de bulunan Sakaryabaşı’nda su altı dalış ve doğa sporları yapıldı. Son olarak ise Mahmudiye’de at çiftlikleri gezisi yapılarak ata binilirken, Sivrihisar’da da tarihi-kültürel yerler gezildi.


Son gün ise kent merkezindeki müze ve turistik yerleri gezen Güney Koreli bloggerlar, çektikleri görselleri şahsi internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Eskişehir’den memnun bir şekilde ayrılan bloggerlar, kentteki cana yakın davranışlar sergileyen insanlarını, tarihi ve kültürel zenginliklerini ve hiç bitmesini istemedikleri aktiviteleri çok beğendiklerini belirterek, Güney Koreli vatandaşlarının Eskişehir’e gelmesini sağlamak adına ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
  1. kültür
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