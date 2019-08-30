Güney Koreli sosyal medya fenomenlerinden "payitaht" tanıtımı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Güney Kore'den Türkiye'ye gelen bir grup sosyal medya fenomeni ve blog yazarı, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile damak tatlarını kendi hesaplarında tanıttı.

Dost ve kardeş iki ülke arasında başlatılan turizm etkinlikleri kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle Bursa'ya gelen Güney Koreli konuklar, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ulu Cami, Kapalıçarşı, Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tophane, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü gibi tarihi yerlerin yanı sıra 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, İnkaya, Uludağ, Gölyazı ve İznik gibi önemli turizm bölgelerini ziyaret eden Güney Koreli fenomenler, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İskender kebabı, İnegöl köftesi, kestane şekeri gibi yöresel lezzetleri de tadan Güney Koreliler, bunlarla ilgili de takipçilerine tanıtıcı paylaşımlarda bulundu.

- "Mutlaka etrafımdaki insanlara tavsiye edeceğim"

YouTube'da seyahat videoları yayınlayan Wonji Lee, AA muhabirine, kardeş ülke olarak bildiği Türkiye'nin adı geçtiği zaman Güney Korelilerin çok sevindiğini söyledi.

Türkiye'yi her zaman sevdiklerini belirten Wonji, "Türkiye'nin güzel bir imajı var. Bursa'yı çok sevdik. İnsanları çok sıcak, çok kibarlar. Çok fazla yemek çeşitliliği var. Lezzetler çok iyi. O yüzden Korelilerin de zevkle seyahat edebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kebap yiyip kahve içtiklerini aktaran Wonji, sık sık gezdiği için pek çok sokak lezzetini tattığını dile getirdi.

- "Yemeye değer bir lezzet"

Bursa'da en çok dikkatini çekenin, kebabın sunumu olduğunu anlatan Wonji, şöyle devam etti:

"Kebabı ekmek arası bir şey bekliyorduk, öyle bir şey zannetmiştik. Kebap tabakta, soslu ve çok ince bir et olarak geldi. İnanılmaz lezzetliydi. Kebabı, seyahat edeceklere yemeye değer bir lezzet olarak görüyorum. Kahvenin içinde çekirdekleri vardı. O benim için çok yeni bir tattı ama denemeye değerdi. Her gelenin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Bursa'yı çok güvenli buldum. Çok seyahat ediyorum, burası birçok ülkeden kültür ve lezzet olarak farklı. Turistler buraya geldiklerinde şok yaşayacaklar. Mutlaka etrafımdaki insanlara tavsiye edeceğim. 20'den fazla ülkeyi ziyaret ettim, gezdiğim ülkeler içinde Türkiye ve Bursa neredeyse bir numaraya çok yakın."

- "Güney Kore ile çok güzel bir bağımız var"

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Türkiye için turizm bakımından keşfedilememiş bir pazar olarak şu anda Uzak Doğu'nun görüldüğünü belirtti.

Bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaparak Güney Kore, Çin, Endonezya, Malezya ile ilgilenmeye başladıklarını, bu amaçla sosyal medyanın gücünü kullanmak istediklerini aktaran Saraçoğlu, "İnsanlar artık turizm seçiciliğinde internete, dijital medyaya bakarak karar veriyor. Rezervasyonların yüzde 40'ı da dijital rezervasyonlar olarak gerçekleşiyor. Bunun gücünü inkar edemeyiz. Türk Hava Yollarının katkıları doğrultusunda Güney Kore'nin önemli YouTuber, influencer, bloggerlerinden oluşan bir heyeti Bursa'ya getirdik. Bursa ve çevresinde TÜRSAB'ın oluşturduğu gezi rotalarını gezdiler." diye konuştu.

Saraçoğlu, Türkiye'nin Güney Kore ile çok güzel bir bağının olduğuna işaret ederek, "Oraya gittiğimizde Türk olduğumuzu duyar duymaz sokaktaki esnafından bürokratına kadar herkes sevgilerini hissettiriyor. Bunu artık bir ticarete, alışverişe döndürmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye'ye katkı koymak, bölgemizi bu alanda geliştirmek için bu faaliyetlere başladık." ifadelerini kullandı.

Güney Kore halkının çok gezdiğini kaydeden Saraçoğlu, Türkiye'ye gelen turist sayısının bu tür etkinliklerle artacağını sözlerine ekledi.