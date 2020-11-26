  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Koreli sohbet odası operatörüne cinsel istismardan 40 yıl hapis cezası
Aktüel

Güney Koreli sohbet odası operatörüne cinsel istismardan 40 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:52:58 -
Güney Koreli sohbet odası operatörüne cinsel istismardan 40 yıl hapis cezası

SEUL (AA) - Güney Kore'de çevirim içi sohbet odası operatörü, kız çocukları ve kadınlara cinsel içerikli videolar çekmeleri için şantaj yapmaktan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 24 yaşındaki Cho Ju-bin'i, reşit olmayanları koruma yasalarını ihlal etmekten ve suç şebekesi kurmaktan mahkum etti.

Mahkemenin 40 yıl hapis cezası verdiği Cho'nun, "cinsel istismar içeriklerini elde etmek amacıyla çok sayıda kurbanını tuzağa düşürmek ve bu kişilere şantaj yapmak için çeşitli yöntemler kullandığı, birçok kurbanın kimliğini özellikle açıkladığı ve bu kişilere onulmaz biçimde zarar verdiği" ifade edildi.

Cho'nun cinsel içerikli videoları, ücretli sohbet odalarına yolladığı, 16'sı reşit olmayan 74 kişiyi istismar ettiği kaydedildi.

Cho Ju-bin ve ömür boyu hapis cezası talep eden savcıların, mahkemenin kararını temyize götürmek için bir haftaları bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bu tür sohbet odalarını işletenler ve kullanıcıları hakkında kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve bu kişilere sert cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor
Ekonomi

Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hızla yayılımı sürenve belirsizliğini koruyankorana virüspandemi korkusuyla İzmir depreminin oluşturduğu kaygı vatandaşta endişeye yol açtı...
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay