Güney Koreli dev şirket ABD'nin gemisini...

Hanwha Ocean, 40.000 tonluk bir ABD Donanması kuru yük ve mühimmat gemisinin revizyonu için bir sözleşme kazandığını ve ABD Donanması’ndan bir gemi bakım, onarım ve yenileme (MRO) sözleşmesi alan ilk Güney Koreli tersaneci olduğunu duyurdu.

Bu proje, yalnızca Ana Gemi Onarım Anlaşması (MSRA) sahibi şirketler tarafından üstlenilebilen bir görev olan büyük bir ABD Donanma gemisinin düzenli revizyonunu içeriyor.

5 YIL BOYUNCA ONARIM YAPACAK

ABD Donanmasına ait gemi Hanwha Ocean’ın Geoje tersanesine yanaşacak ve burada kapsamlı bir bakım ve denetimden geçecek. Ayrıca, tersanenin yüzer gemi inşa tesisleri kullanılarak karada revizyon çalışmaları yürütülecek. Bu sözleşme ile Hanwha Ocean, ABD Deniz Kuvvetleri gemi bakım onarım pazarına girerek küresel deniz savunma pazarına önemli bir giriş yapmış oldu. Hanwha Ocean, 22 Temmuz’da ABD Donanması Deniz Tedarik Sistemleri Komutanlığı (NAVSUP) ile Ana Gemi Onarım Anlaşmasını imzaladı. Önümüzdeki beş yıl boyunca ABD Donanması tarafından belirlenen gemiler için bakım onarım projeleri tekliflerine katılmaya hak kazanan Hanwha Ocean, bakım onarım projesini zamanında tamamlayarak benzersiz askeri gemi teknolojilerini ve sistematik bakım onarım altyapısını ABD Donanması’na sergilemeyi planlıyor.

ABD’DE TERSANE SATIN ALDIRLAR

Hanwha Ocean, ABD Donanması’nın Asya bölgesindeki pilot girişimi olan bu projeyi, ABD askeri gemi bakım onarım pazarını yeniden şekillendirebilecek çok önemli bir an olarak görüyor. Philadelphia’daki Philly Tersanesi’nin kısa süre önce satın alınması, bu sözleşmeyle birlikte Hanwha Ocean’ın ABD Donanması gemi inşa sektörüne girişini güçlendirdi. ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro, Hanwha Group’un Philly Tersanesi’ni satın almasını överek şunları söyledi: “Hanwha’nın Philly Tersanesi’ni satın alması, yeni Denizcilik Devletçiliğimizde oyunun kurallarını değiştiren bir kilometre taşıdır.” Bu sözleşme, Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Edinim Programı İdaresi’nin aktif desteğiyle gerçekleştirilmiştir ve Güney Kore ile ABD arasındaki yakın savunma işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bir Hanwha Ocean yetkilisi, “ABD Donanmasına ait bir geminin revizyonuna yönelik bu sözleşme, yıllık 60 milyar ABD Dolarını aşması beklenen küresel gemi MRO pazarına bir adım niteliğindedir” dedi. “Kapsamlı hazırlık sayesinde zamanında ve yüksek kalitede revizyon hizmetleri sunarak ABD Donanması’nın güvenini kazanabiliriz." (Sanayi Gazetesi)