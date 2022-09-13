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Dünya Güney Kore'den uyarı: Nükleer silah kullanması Kuzey'i 'Kendi kendini yok etme' yoluna sokar!
Dünya

Güney Kore'den uyarı: Nükleer silah kullanması Kuzey'i 'Kendi kendini yok etme' yoluna sokar!

Güney Kore, nükleer silah kullanmasının Kuzey Kore'yi 'kendi kendini yok etme' yoluna sokacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:25:00 - 2022-09-13 11:49:00
Güney Kore'den uyarı: Nükleer silah kullanması Kuzey'i 'Kendi kendini yok etme' yoluna sokar!

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımına dair çıkardığı yasaya ilişkin basına konuştu.

Moon, nükleer silaha başvurması halinde müttefikleri ABD ile bu duruma sert cevap verecekleri ve bunun da Kuzey Kore'yi "kendi kendini yok etme" yoluna sokacağını kaydetti.

Pyongyang yönetiminin nükleere yönelik girişimlerinin, Kuzey Kore'ye yönelik ablukanın daha da artırılmasına neden olacağına işaret eden Moon, bunun ABD ile Güney Kore'nin caydırıcılık kapasitesini de artıracağını dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise konuya dair yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye düşmanca tutum içerisinde olmadıkları ve bu ülkeyi nükleer silahlardan arındırmaya odaklandıklarını ancak Güney Kore'nin savunmasında da kararlı olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore Parlamentosu'nda 8 Eylül'de nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasa kabul edilmişti. Bu yasa, Kuzey Kore'nin "nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit" ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine "otomatik" olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.

Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın bir "felaket krizi" yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.

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