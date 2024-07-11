Güney Kore’den topçu sistemleri ve onlarca aracı alan Romanya sözleşme imzaladı! Ülkeler harekete geçiyor

9 Temmuz 2024 tarihinde Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace firması ve Romanya Savunma Bakanlığı, 54 adet K9 Kundağı Motorlu Obüs (SPH) ve 36 adet K10 Mühimmat İkmal Aracı (ARV) tedariki için yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Güney Kore’den siparişi verilen obüslerin beş yıl içerisinde aşamalı olarak teslim edileceği ve ilk teslimatın 2027 yılında başlayacağı belirtildi. Hanwha Aerospace Genel Müdürü Jaeil Son bu siparişin yalnızca obüsleri değil mühimmatları da içerdiğini belirtti.

Son, “Bu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirebilecek dikkate değer bir anlaşma. Bu sözleşme yalnızca topçu araçlarını değil, aynı zamanda destekleyici araçları ve mühimmatı da içeriyor ve Hanwha Aerospace'in teknolojik uzmanlığı ve güçlü üretim kapasitesine dayalı gelişmiş savunma çözümlerinin toplam paketini sağlama yeteneğini temsil ediyor.” dedi.

Araçların çoğu, yerel tedarikçilerin kapsamlı katılımı sağlanarak Romanya'da üretilecek. Bu hareketin Romanya savunma sanayisini önemli ölçüde canlandırması bekleniyor.

Romanya, NATO üyeleri Türkiye, Polonya, Norveç, Finlandiya ve Estonya'ya katılarak 155 mm/52 kalibrelik K9 SPH'yi tercih eden 10. ülke oldu. Romanya ayrıca Norveç ve Avustralya'nın ardından K10'un üçüncü uluslararası müşterisi olacak.