0553 313 94 23

Güney Kore'den lazer silah sistemlerini geliştirme atağı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebilecek lazer silah sistemi geliştirmeyi planladığını açıkladı.

17 Eylül 2019 Salı 17:08
Güney Kore'den lazer silah sistemlerini geliştirme atağı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), orduyu modernize etme programı kapsamında drone gibi küçük insansız hava araçlarını tespit ederek etkisiz hale getirecek lazer silah sistemi geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, DAPA, drone gibi küçük insansız hava araçlarını tespit ederek etkisiz hale getirme kapasitesi sahip Block-I kod adı verilen lazer silah sistemi geliştirmek için yaklaşık 74 milyon dolarlık bir proje başlattıklarını duyurdu.

Sistemin 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Sistem, kısa mesafelerdeki küçük hedefleri etkisiz hale getirebilme kapasitesine sahip olacak. Silah sistemini, uydu ve savaş uçağı gibi büyük hedefleri de etkisiz hale getirebilmesi için geliştirmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lazer silah sisteminin optik fiberlerden gönderilen lazerlerle kısa mesafedeki hedefleri etkisiz hale getirmesi öngörülüyor.

DAPA, elektrik enerjisiyle çalışan lazer sisteminin, ışık hızında hareket ederek çok sayıda seri atış yapabildiği ve tek seferde 2 bin vuruş yapabildiğini kaydetti.

Benzer lazer silah sistemleri, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerde bulunuyor.

 



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. Güney Kore Savunma Edinme Programı Yönetimi (DAPA)
  2. lazer silah sistemi
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019
    1. Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019
    2. DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı..
    3. MİT ve emniyetten Afrin'de operasyon!
    4. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu..
    5. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar..
    6. Kaçakçılara geçit yok! Binlerce paket..
    7. Rusya, Karasularındaki Kuzey Kore..
    8. Dünya Güreş Şampiyonası finalisti..
    9. Güney Kore'den lazer silah..
    10. Seyir halindeki otomobil alevlere..
    11. 107 yaşındaki Vakkas Ekici dede uzun..
    12. Ceza indirimi infaz yasası son dakika..
    13. Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 branşda..
    14. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD..
    15. Saç dökülmesine hangi doktor bakar?
    16. Başkan Erdoğan paralimpik yüzücüleri..
    17. Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel..
    18. Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filminin..
    19. Bahreyn ABD ile Patriotların alımı..
    20. Adil rami kimdir? Adil Rami ne zaman..
    21. Dünyanın en yetenekli drone pilotları..
    22. Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!
    23. Son dakika haberi: İdam cezası mı..
    24. Gösteri ve yürüyüşler geçici yasaklandı!
    25. AK Parti'den flaş 'idam cezası'..
    26. Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ,..
    27. İdam çıkacak mı? Yargı reformu..
    28. Eminevim'e istihdam ve ekonomiye katkı..
    29. Akdeniz bir kez daha göçmenlere mezar..
    30. Davutoğlu’nun eski danışmanından olay..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler