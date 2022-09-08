Güney Kore'den Kore Savaşı'nda ayrılan ailelerin birleşmesi için Kuzey'e görüşme teklifi

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se yaptığı açıklamada, "Güney ve Kuzey Kore gerçeğin acı taraflarıyla yüzleşmeli. 'Parçalanmış aileler' terimi ortadan kalkmadan önce bu problemi çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hızlı ve temel tedbirler almak için tüm araçların ivedilikle kullanılması gerektiğini belirten Kwon, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin, samimi bir görüşme için en kısa sürede bir araya gelmesini umduğunu söyledi.

Kwon, alilerin yeniden birleşmesi için Kuzey Kore'ye görüşme teklif etti.

Birleşme Bakanlığı verilerine göre, Güney Kore'de yaklaşık 133 bin 650 kişi aileleriyle buluşmak için başvuruda bulundu ancak başvuranların yaklaşık yüzde 70'i hayatını kaybetti.

Son olarak 2018'de görüşen ve çoğu 80, 90 yaşlarında olan savaş mağdurlarının buluşması genellikle duygusal anlara sahne oluyor.

Savaş nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan Kuzey ve Güney Koreli aileler ilk kez 1985'te bir araya gelmişti.