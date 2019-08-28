0553 313 94 23

Güney Kore'den Japonya'ya "ticaret listesi" tepkisi

Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, Japonya'nın Seul Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Tokyo yönetiminin Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarmasını protesto etti- Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kim In-çul:- "Ülkemizin imtiyazlı ticari ortaklar listesinden çıkarılmasını güçlü şekilde protesto ediyor ve tedbirin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz"- "Japonya'nın kararı, dış ticaret yönetiminin ve operasyonlarının gözden geçirilmesi sonucu alınmış bir tedbir değil, Güney Kore mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misillemedir"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
Güney Kore'den Japonya'ya "ticaret listesi" tepkisi

ANKARA (AA) - Seul yönetimi tarafından, Japonya'nın Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarması protesto edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'yi bakanlığa çağırarak, Tokyo yönetiminin bugün itibarıyla yürürlüğe koyduğu kararı protesto etti.

Bakanlık Sözcüsü Kim In-çul, yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Ço, hükümetimizin kararın iptal edilmesi ve soruna ortak çabayla diplomatik çözüm bulunması için yaptığı ısrarlı çağrılara rağmen Japonya'nın tedbiri uygulaması karşısındaki kaygılarımızı Büyükelçi'ye iletti." ifadesini kullandı.

Kararın, Güney Kore ile Japonya arasındaki uzun süredir devam eden dostane ilişkileri ve iş birliği bağlarını temelinden sarstığını vurgulayan Kim, şunları söyledi:

"Japonya'nın kararı, dış ticaret yönetiminin ve operasyonlarının gözden geçirilmesi sonucu alınmış bir tedbir değil, Güney Kore mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misillemedir. Ülkemizin imtiyazlı ticari ortaklar listesinden çıkarılmasını güçlü şekilde protesto ediyor ve tedbirin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz."

- Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya bunun ardından, 2 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda aldığı kararla, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamış, kararın 28 Ağustos'ta yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı.

Seul yönetimi, bunun üzerine, geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı, tek taraflı feshettiğini açıklamıştı.

İki ülke, önceden de birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
  1. dış ticare tartışması
  2. Güney KORE
  3. Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması
  4. imtiyazlı ticari ortaklar listesi
  5. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da 7 ayda 94 şirket kuruldu
    1. Erzurum’da 7 ayda 94 şirket kuruldu
    2. Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü:..
    3. Bilecik'te arının soktuğu kişi öldü
    4. YÖKAK’tan Rusya Kalite Ajansı ile iş..
    5. Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı..
    6. ASAT ekipleri Kaş’ta çalışmalarını..
    7. Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı..
    8. Kıbrıs'a yüzerek gitmeyi deneyecekler
    9. Rusya’dan SU-35 ve SU-57 açıklaması
    10. 13 yaşında akrabalarından öğrendiği el..
    11. Şenol Güneş’ten A Milli Kadın Futbol..
    12. Adalar’da ulaşım çalıştayında gerginlik
    13. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat..
    14. Kırtasiye ürünleri alırken "CE"..
    15. Abluka altındaki Gazze'de 3 polisin..
    16. Sivassporlu Mert Hakan iddialı konuştu
    17. Aile içi şiddet kuşaktan kuşağa geçiyor
    18. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    19. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden..
    20. Selde hayvanları telef olan orman..
    21. Yapılan açıklamada İzmir'de okul..
    22. A Milli Kadın Futbol Takımı,..
    23. Lig'in ilk derbisinin hakemi belli oldu
    24. El emekleri OSMEK ile hayat buldu
    25. Hong Kong'da maskeli protestocuları..
    26. "Erzurumspor maçının zor olacağını..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. Azerbaycanlı papazlardan Zeve..
    29. Ukrayna’da binada doğal gaz patlaması:..
    30. Kaymakam Doğramacı ADEM’iziyaret etti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog