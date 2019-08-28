Güney Kore’den gelen turizm elçileri Osmaneli’nde Güney Kore’den gelen turizm elçileri Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti.

Güney Kore’den gelen turizm elçileri Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Güney Kore’den gelen turizm elçilerini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Şahin, “Osmaneli turizmde yükselen değer olurken Osmaneli Belediyesi her gün yeni işbirlikleri ile potansiyel müşteri gruplarına ulaşmaya çalışıyor. Güney Kore’de gerçekleştirilen ziyaretlerin sonucu ilçemizde ağırladığımız Güney Koreli kardeşlerimizin işbirliği ile önümüzdeki günlerde ilçemize yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Güney Kore’den ilçemize gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.