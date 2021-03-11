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Dünya Güney Kore'den ek tedarik
Dünya

Güney Kore'den ek tedarik

Güney Kore, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nun (RoKA) hizmetine girecek ilave taarruz helikopterleri tedarik edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:11:00 -
Güney Kore'den ek tedarik

Bizhankook'un haberine göre Güney Kore, Kore Yarımadası'nda muhtemel bir kriz durumunda düşman hatlarında konuşlandırmaya öncülük etmek üzere daha fazla ağır taarruz helikopteri almaya karar verdiğini bildirdi.

Yeni helikopterlerin, RoKA'nın 1,6 milyar ABD doları tutarındaki Yabancı Askeri Satış programının bir parçası olarak 2013'te sipariş edilen mevcut 36 adet AH-64E helikopter filosunu tamamlayacağı ifade edildi.

Boeing AH-64 Apache

2 kişilik mürettebat tarafından kontrol edilen, 17.8 metre uzunluğa, 14.8 Ana Rotor çapına, 4.9 metre yüksekliğe sahip olan, boş halde ağırlığı yaklaşık 5.2 ton olan Apache AH64-E'nin maksimum ağırlığı 10.5 tondur. Her hava şartında hedef bilgilerinin yanı sıra gece görüşü, navigasyon özelliği sağlayan gelişmiş bir Modernleştirilmiş Hedef Tespit Belirleme Sistemine sahip olan helikopter 2 adet turbo şaft General Elektrik T700-GE-701D motoruna sahiptir.

Kaynak: star.com.tr

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