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Ekonomi Güney Kore'den dikkat çeken kripto para hamlesi!
Ekonomi

Güney Kore'den dikkat çeken kripto para hamlesi!

Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile kripto para gelirlerinden 2022 yılı itibariyle vergi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:28:00 -
Güney Kore'den dikkat çeken kripto para hamlesi!

Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki, daha önceden de duyurulduğu gibi, ülkesinin kripto para birimlerinin sermaye gelirlerinden vergi alma planında değişiklik olmadığını, vergilendirmenin 2022'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Seul, sanal varlık işlemlerinden elde edilen kazançlara yüzde 20 vergi koymayı planlarken, kripto yatırımcıları ise, vergilendirilmede hisse senedi işlemleri için uygulanan standartların uygulanmasını talep etti.

Buna göre, kripto para işlemlerinden elde edilen, yıllık 2.5 milyon won (2,250 dolar) ve üzerindeki tüm gelirler yüzde 20 vergilendirilecek.

Hong, kripto para birimlerinin "maddi olmayan varlıklar" olduğuna işaret ederek, bunları para birimleri olarak etiketlemenin bir "yanlış anlama" olduğunu ve dijital token alım satımının yeni yasa dışı kaynak yaratma ve dolandırıcılık biçimlerine eğilimli olduğu için yatırımcıların yatırım kararları verirken uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı.

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