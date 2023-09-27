Güney Kore'den Başkan Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir” uygulamaları konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dünyada da kendinden söz ettiriyor.

The World Smart Sustainable Cities Organization (WEGO) ve Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl “Akıllı Şehirler” alanında farklı projeler ve özel gayret gösteren liderler ödüllendiriliyor. Düzenlenen yarışmada, Konya’nın Akıllı Şehircilik alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a dünyada büyük prestije sahip “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” World Cities Summit Mayors Forum etkinliğinde verildi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” dolayısıyla Seul Büyükşehir Belediyesi’ne ve WEGO’ya teşekkür etti. Göreve geldikleri ilk andan itibaren Konya’ya vizyoner bir bakış açısıyla hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek, Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz. İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Konya hayal ettik ve bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz uygulamaların, işlerimizi daha koordineli bir şekilde yapmamızda ve Hatay’ın deprem sonrasında tekrar ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarda bize güç vermesi konusunda da aldığımız ödül ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Hayata geçirilen başarılı uygulamalar ödüllendirildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı birçok akıllı şehir uygulaması, 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 100’den fazla akıllı şehir projesi ve mevcut uygulamaların başarısının birçok kesim tarafından takdirle karşılanması dolayısıyla söz konusu yarışmaya aday gösterilmişti.

Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgelerinden 47 ülke ve 93 şehirden 200 proje başvurusu yapılan yarışmada “İnsan Odaklı Proje” kategorisinde “Engelli Erişilebilir Konya” projesi ve “Liderlik” kategorisinde “Uğur İbrahim Altay” ile finale kalan Konya Büyükşehir Belediyesi, liderlik kategorisinde ödülün sahibi oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seul’da düzenlenen World Cities Summit Mayors Forum (Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu) etkinliğinde ödülü, Başkan Altay adına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş aldı.