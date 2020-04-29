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Aktüel

Güney Kore’deki yangın kontrol altına alındı

Güney Kore’de bir inşaat alanında çıkan yangında ölü sayısı 38’e yükselirken yetkililer yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

2020-04-29 16:35:48 -
Güney Kore’deki yangın kontrol altına alındı

Güney Kore’de bir inşaat alanında çıkan yangında ölü sayısı 38’e yükselirken yetkililer yangının kontrol altına alındığını duyurdu.


Güney Kore’nin Icheon şehrinde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden işçi sayısının 38’e, yaralı sayısının ise 10 olduğu açıklandı. Yerel saatle 13.30 sularında başlayan yangının 5 saatlik söndürme işleminin ardından yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tüm kaynakların seferber edilerek arama kurtarma operasyonunda azami gayret gösterilmesini istedi. 335 itfaiyeci dahil olmak üzere toplam 410 kişi yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Yangının nedeni ise hala araştırılıyor.


İlk bilgilere göre yangının işçiler yer altında çalışmalarını sürdürürken, kolayca tutuşabilen ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanımı sırasında çıktığı, birden patlama meydana geldiği ve yangının hızla yayıldığı belirtilmişti.

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