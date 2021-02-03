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Sağlık Güney Kore’de köpekler ve kediler de karantinaya alınacak
Sağlık

Güney Kore’de köpekler ve kediler de karantinaya alınacak

Güney Koreli yetkililer Kovid-19 semptomu gösteren kedi ve köpeklerin karantinaya alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:19:00 -
Güney Kore’de köpekler ve kediler de karantinaya alınacak

Güney Kore'de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, yeni kurallar çerçevesinde, koronavirüs semptomları gösteren kedi ve köpeklerin karantinaya alınacağını, veterinerler ve uzmanlar tarafından gerekli görülürse PCR testi yapılacağını duyurdu.

Duyuru, Jinju kentindeki bir misyonerlik merkezinde yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapıldı.

Hayvanlarda vakalara nadir rastlansa da, sağlık yetkilileri ve hayvanat bahçesi personelleri hayvanları test edebilecek. Test sonuçları açıklanana kadar ise bu hayvanların dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kedi veya köpekler daha sonra izole edilecek ve tek bir aile üyesi tarafından bakımları sağlanacak. Ancak bu hayvanların devlet tarafından yönetilen bir karantina merkezine gönderilmeleri bu aşamada söz konusu değil.

Bir bakanlık yetkilisi, Güney Kore'den Chosun Ilbo gazetesine verdiği demeçte, "Evcil hayvanlardan insanlara bulaşan teyit edilmiş bir koronavirüs enfeksiyon vakası bulunmasa da kedi ve köpeklerin de tıpkı insanlar gibi 14 gün karantinaya alınmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

abdrhman

kafayı yemiş bunlar yahu. köpek ve kedi gen yapısıyla insan genyapısı farklıdır.
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456

bu ülkede hayvanlar niye karantinaya veterinerle almıyor niye buna sağlık bakanlığı söylemiyor
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