  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Güney Kore’de futbolculara test yapılacak

Güney Kore’de mayıs ayında başlaması planlanan ligler öncesinde bütün takımların oyuncularına, teknik ekibine, çalışanlara ve hakemlere test yapılacak.

2020-04-27 09:57:43 -
Güney Kore’de futbolculara test yapılacak

Güney Kore’de mayıs ayında başlaması planlanan ligler öncesinde bütün takımların oyuncularına, teknik ekibine, çalışanlara ve hakemlere test yapılacak. Toplamda 1142 kişi testten geçecek ve ligler başlayacak.


Korona virüs salgınını kontrol altına almayı başardığını açıklayan ve normal hayatına dönen Güney Kore’de ligler de mayıs ayında başlayacak. Yapılan bu açıklamanın ardından bütün liglerde mücadele eden futbolcuların, teknik ekibin, çalışanların ve hakemlerin testten geçmesine karar verildi. 8 Mayıs tarihinden önce testleri tamamlayacak olan yetkililer toplamda 1142 kişiye test uygulayacak. Tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı uygulamanın ardından pozitif bulguya rastlanmayan kulüpler lig maçlarına çıkabilecek. Eğer herhangi bir takımda pozitif vakaya rastlanırsa, bütün takım 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve karantina süresi dolduktan sonra yapılacak testlere göre lige başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı