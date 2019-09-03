0553 313 94 23

Güney Kore'de adalet bakan adayı hakkındaki iddialar

Adalet bakanlığına aday olan Ço Kuk, hakkındaki iddiaları 11 saat süren basın toplantısında yanıtladı

03 Eylül 2019 Salı 17:17
Güney Kore'de adalet bakan adayı hakkındaki iddialar

ANKARA (AA) - Güney Kore'de adalet bakanlığına aday olan Ço Kuk'un hakkındaki iddialar üzerine düzenlediği basın toplantısı 11 saat sürdü.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Güney Kore'de adalet bakanlığına aday olan hukukçu Ço, kız kardeşine eğitim hayatı sırasında abisinin devreye girmesiyle ayrıcalıklı davranıldığı, ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı ve oğlunun asker kaçağı olduğu iddialarına Güney Kore meclisinde 11 saat süren basın toplantısında cevap verdi.

Ço, toplantıda kız kardeşine eğitim hayatı boyunca ayrıcalıklı davranılmasını sağladığı iddialarına ilişkin herhangi bir üniversiteyle temasa geçmediği savunmasını yaptı.

Ço Kuk, oğlunun asker kaçağı olduğu ve ailesinin yatırımlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları hakkında da bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisinin lideri Na Kyung-won, Ço'nun basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıyı "meclisin aşağılandığını gösteren bir konser" olarak nitelendirdi. Na, Ço Kuk'un adalet bakanlığı adaylığından çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Ortaya atılan iddiaların ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güney Kore meclisinden, Ço Kuk dahil adalet bakanlığına aday olan 6 kişi hakkındaki meclis raporlarının cuma gününe kadar yeniden gönderilmesini talep ettiği belirtildi.

Geçmişte Seul Üniversitesinde görev yapan Ço Kuk'un kız kardeşinin isminin henüz lise öğrencisiyken bir üniversitede iki haftalık proje çalışmasının ardından patoloji alanındaki bir tezde baş yazar olarak geçmesi, etik olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ço'nun kız kardeşinin bu tezi daha sonra prestijli bir üniversiteye yaptığı başvuruda kullandığı ve üniversite öğrenimi sırasında da düşük notlarına rağmen birden fazla eğitim bursu aldığı iddia ediliyor.








Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:17
  1. Adalet Bakanlığı
  2. basın toplantsı
  3. Güney KORE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
    1. Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
    2. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
    3. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
    4. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
    5. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
    6. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
    7. Dayakçı koca tutuklandı
    8. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
    9. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
    10. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
    11. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
    14. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
    15. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
    16. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
    17. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
    18. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
    19. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
    20. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
    21. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
    22. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
    23. Güney Kore'de adalet bakan adayı..
    24. Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı..
    25. İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye..
    26. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    27. Moskova’da 2 uçağın kanatları..
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    29. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    30. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız